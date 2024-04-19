يخفض ضغط الدم.. تناول ملعقة من هذا الطعام يحميك من مرض يصيب العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يدرك الكثير منا أن ما نأكله مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بصحتنا، ومن المعروف أن بعض الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، بينما يمكن لأخرى أن تقللها بالفعل.

على الرغم من عدم وجود "طعام خارق" واحد يمكنه علاج جميع الأمراض والوقاية منها، إلا أن هناك طعامًا قريبًا جدًا، وفقًا لأحد الخبراء.

في حديثه في برنامج راديو بي بي سي الرابع، نصح خبير النظام الغذائي والرفاهية، الدكتور مايكل موسلي، بتناول ملعقة من طعام واحد محدد كل يوم، بحسب إكسبريس.

وادعى الخبير أن القيام بذلك يمكن أن يعالج الالتهاب ويخفض ضغط الدم ويعزز الذاكرة، ويحميك من الخرف الذي يصيب العقل.

وحث الخبير، على تناول زيت الزيتون يوميًا لهذا السبب.

وقال الدكتور موسلي إن ملعقة كبيرة من هذا الزيت لها فوائد عظيمة، وهي جزء أساسي من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح أن الفوائد الصحية تأتي من حقيقة أنها غنية بشكل خاص بالبوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات.

وقال: "زيت الزيتون غني أيضًا بما يسمى حمض الأوليك، والذي يمكن أن يفسر، إلى جانب البوليفينول، لماذا يمكن أن تؤدي جرعة جيدة من زيت الزيتون يوميًا إلى تقليل الالتهاب وتحسين الذاكرة وخفض ضغط الدم".

وأشار الدكتور موسلي إلى دراسة علمية نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية عام 2022، تمت فيها متابعة أكثر من 12000 مشارك على مدى 10 سنوات.

وقال: "في دراسة إسبانية حديثة أجريت على أكثر من 12 ألف شخص، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف، وهو أمر مثير للإعجاب".

"تم العثور على هذا الارتباط فقط مع أولئك الذين يستهلكون زيت الزيتون البكر الممتاز وليس زيت الزيتون المكرر أو العادي.

"من ناحية أخرى، وجد تقرير عام 2020 أن استهلاك زيت الزيتون بأي شكل من الأشكال يخفض ضغط الدم".

وفي دراسة منفصلة، تعود أيضًا إلى عام 2022، تم توزيع 25 شخصًا من كبار السن الذين يعانون من مشاكل خفيفة في الذاكرة بشكل عشوائي على جرعة يومية مكونة من ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ووجدت أن الزيت يعمل على تحسين الاتصال في بعض أجزاء الدماغ.

يعد الالتهاب أحد أكبر المشكلات التي يواجهها الجسم حيث يؤدي إلى آلام المفاصل وربما يسبب مرض السكري والاكتئاب.

وتابع الدكتور موسلي، أن جرعة يومية من زيت الزيتون يمكن أن تخفف أيضًا من الالتهاب المزمن المرتبط بالخرف والسرطان .

"وجدت دراسة حديثة أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون يخفض مستويات الإنترلوكين 6 والبروتين التفاعلي C، وهما من علامات الالتهاب."

وفي حديثه كضيف في برنامج الدكتور موسلي، أوضح الدكتور بيل مولن من جامعة جلاسكو: "المكون الرئيسي لزيت الزيتون هو حمض الأوليك، وهو أحد أحماض أوميجا 9 الدهنية.

"من المؤكد أن حمض الأوليك معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، ونحن على يقين من أن الكثير من هذه الأمراض المزمنة تبدأ بالالتهاب.

"وإذا كان له تأثير مضاد للالتهابات، فمن المرجح أنه سيمنع حدوث مشكلات في وظيفة بطانة الأوعية الدموية على الجدران الداخلية الفنية التي ستوقف تراكم اللويحات على جدران الشرايين، والتي تتكون جميعها بشكل أساسي يصل من الكولاجين.

"وإذا كان بإمكانه منع أي ضرر للبطانة والكولاجين هناك، فقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء تأثير زيت الزيتون، وإذا كان مفيدًا للشرايين التاجية، فهو جيد لشرايين الدماغ أيضًا.

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