علامة في يديك تكشف الإصابة بأمراض الكبد.. احذرها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أحد أسباب ظهور صبغة صفراء على اليد من الداخل هو حالة تسمى كاروتين الدم، وهي حالة تسبب تغير لون الجلد إلى صبغة صفراء، وعادة تحدث بسبب تناول الأطعمة الغنية بالكاروتين لفترة طويلة.

ومن هذه الأطعمة البرتقال والقرع والبابايا والمانجو والجزر.

دلائل اصفرار اليدين من الداخل

ولكن إذا تعرضت لاصفرار اليد من الداخل بالرغم من تناول كمية معتدلة من الكاروتين، قد تكون علامة على الإصابة علامة على على الإصابة بإحدى المشكلات الصحية التالية:

الإصابة بتلف الكبد.

الإصابة بمرض السكرى.

قصور الغدة الدرقية.

المتلازمة الكلوية.

فقدان الشهية.

الإصابة بأمراض الكلى.

علاج اصفرار باطن اليد

ولأن كاروتين الدم هو مرض ناجم عن النظام الغذائي، فيمكن علاجه عن طريق تقليل كمية الكاروتين المستهلكة، ومن الطبيعي أن تقل الصبغة الصفراء في راحة اليد.

ولكن في حالة استمرارها يكون من الضروري التواصل مع الطبيب لمعرفة السبب الأساسي، وعلاجه سريعًا.

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