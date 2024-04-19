تضر القلب وتزيد الوزن.. أطعمة محبوبة قد تسبب الوفاة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأطعمة المصنعة مثل البيتزا والبرجر والوجبات الخفيفة السكرية والكعك عادةً تضر الصحة ويجب تجنبها قدر الإمكان، وكشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أجراها باحثون إيطاليون، أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة وتحتوي على مواد حافظة وسكر مضاف، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، وفقا لموقع "indianexpress".

وتابع الباحثون مجموعة مكونة من 24 ألفا و325 رجلا وامرأة أعمارهم تبدأ من 35 عاما فما فوق، لمدة تصل إلى 10 سنوات، وجمعوا بيانات عن عاداتهم الغذائية ونتائجهم الصحية.

ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا الكثير من الأطعمة المصنعة للغاية كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

كما أن المشاركين الذين تناولوا طعاما غير صحي، حصلوا على ما لا يقل عن 15% من السعرات الحرارية اليومية في شكل أغذية فائقة المعالجة.

وعلى هذا النحو، كان الأشخاص في هذه الفئة أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 58 % مقارنة بالذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المعالجة، وكانوا أيضا أكثر عرضة بنسبة 52% للوفاة بسبب السكتة الدماغية، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية.

والأطعمة فائقة المعالجة أيضا تجعلنا نشعر بالجوع، ومن ثم الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

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