طريقة سريعة لعمل حلوى الليزي كيك دون فرن.. «لو عندك بواقي بسكوت العيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انتهاء عيد الفطر المبارك، تحاول السيدات إيجاد طرق مختلفة للاستفادة من بقايا مخبوزات العيد مثل «البسكويت والكعك والبيتيفور»، ويمكن لربات المنازل الاستفادة من البسكويت الناشف المتبقي لديهن من خلال إعادة تدويره وإدخاله في وصفة ليزي كيك بالشوكولاتة.

وفيما يلي، طريقة عمل حلوى ليزي كيك بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وفق ما ذكره موقع «pistachio».

مقادير ليزي كيك بالشوكولاتة

نصف كيلو من البسكويت السادة.

خمسون جرامًا من الكاكاو الخام.

كوب من اللبن.

فول سوداني أو نوع المكسرات الذي تفضلونه.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

قطع من الشوكولاتة.

مائة جرام من الزبدة.

ملعقتان من جوز الهند.

نصف كيلو من السكر.

طريقة عمل ليزي كيك بالشوكولاتة