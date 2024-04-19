طريقة سريعة لعمل حلوى الليزي كيك دون فرن.. «لو عندك بواقي بسكوت العيد»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
مع انتهاء عيد الفطر المبارك، تحاول السيدات إيجاد طرق مختلفة للاستفادة من بقايا مخبوزات العيد مثل «البسكويت والكعك والبيتيفور»، ويمكن لربات المنازل الاستفادة من البسكويت الناشف المتبقي لديهن من خلال إعادة تدويره وإدخاله في وصفة ليزي كيك بالشوكولاتة.
وفيما يلي، طريقة عمل حلوى ليزي كيك بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وفق ما ذكره موقع «pistachio».
مقادير ليزي كيك بالشوكولاتة
- نصف كيلو من البسكويت السادة.
- خمسون جرامًا من الكاكاو الخام.
- كوب من اللبن.
- فول سوداني أو نوع المكسرات الذي تفضلونه.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه.
- قطع من الشوكولاتة.
- مائة جرام من الزبدة.
- ملعقتان من جوز الهند.
- نصف كيلو من السكر.
طريقة عمل ليزي كيك بالشوكولاتة
- في طبق عميق، فتتي البسكويت، مع إضافة السوداني والمكسرات عليه ومعه قطع الشوكلاتة.
- في مقلاة أو وعاء ضعي بعضًا من السكر مع الكاكاو الخام، ومعه ملعقة من النسكافيه، ومن بعد ذلك اخلطيها بشكل جيد.
- في الخطوة التالية، ضيفي اللبن مع التقليب، ثم ضعي الزبدة إلى أن تغلى المكونات.
- بعد ذلك، يُضاف الكاكاو مع البسكويت مع استمرار التقليب إلى أنّ تتماسك المكونات.
- جهزي علبة مدورة أو القالب الخاص بالكيك، وضعي كيسا بلاستيكيا ومن فوقه خليط البسكويت المخلوط بالكاكاو، ويُغلق تمامًا ثم يوضع في الثلاجة.
- اخرجي القالب وزينيه باستخدام الجوز هند ومعه المكسرات، ويمكنك استخدام أي صوص حسب ما تريدين.
- قطعيها بعد ذلك بالشكل الذي تفضلينه.