طريقة عمل آيس كوفي في المنزل.. «دون مضرب وبتكلفة قليلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الصيف، تفضل الأمهات تحضير مشروبات مختلفة لأطفالهن بدلًا من شرائها من الخارج، وأيضًا للترطيب في الطقس الحار، وما يمنع كثيرات من إعدادها في المنزل هو اعتقادهن أنها صعبة ومكوناتها كثيرة ومكلفة، لذا تقدم «الوطن» طريقة عمل آيس كوفي في المنزل دون مضرب، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الآيس كوفي

كوب حليب بارد.

ملعقة كبيرة ماء ساخن.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

طريقة عمل آيس كوفي في المنزل

- الخطوة الأولى: جهزي الماء الساخن، ثم ضعي فيه النسكافيه وقلبيه جيدًا حتى يتجانس، ثم املئي الكوب بالثلج مع النسكافيه، وصبي الحليب البارد فوقهما في الكوب.

- الخطوة الثانية: ضيفي السكر حسب الرغبة مع التقليب جيدًا، ثم قدميه.

طريقة عمل آيس موكا

ملعقة صغيرة قهوة إسبريسو.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب ماء.

نصف كوب حليب.

كوب ثلج مجروش.

كريمة مخفوقة.

- الخطوة الأولى: اذيبي القهوة في الماء وضعي الخليط في الثلاجة، واتركيه حتى يبرد.

- الخطوة الثانية: اضربي الثلج مع القهوة الباردة والحليب والسكر وصوص الشوكولاتة في الخلاط الكهربائي في دورات متقطعة لمدة دقيقتين، وضعي الخليط في الكوب وزينه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة.

مقادير آيس كوفي فرابتشينو

20 جراما من القهوة سريعة التحضير.

15 جرام سكر.

ماء حسب الرغبة.

مكعبات الثلج.

- الخطوة الأولى: ضعي القهوة والسكر مع الماء واخلطيها بشكل جيد حتي يتكون فوم.

- الخطوة الثانية: ضيفي اللبن والكريمة، ثم ضعي المشروب في كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج.