تأثيرات مفاجئة وصادمة لاقتران المشترى وأورانوس.. ما علاقته بأسعار الذهب والدولار؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في 21 أبريل الجاري، يشهد العالم حدثا فلكيا مهما يحدث كل 12 عاما تقريبا، وهو اقتران كوكبي المشتري وأورانوس في تمام الساعة 5 و28 دقيقة صباحا بتوقيت مصر، وسيكون له تأثير كبير على الأبراج الفلكية.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" تغييرات جذرية تحدث نتيجة هذا الاقتران.

تغييرات على الصعيدين المالي والمهني

- حدوث مشكلات في الأمور المالية والمهنية، لكن يمكن الاستفادة منها إذا تم التفكير جيدا.

- تشهد بعض الأبراج الفلكية مشروعات ناجحة أو زيادة مرتب أو الحصول على وظيفة جديدة.

- أما بالنسبة للأشخاص الأثرياء تحدث هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي ودول العالم.

- زيادة أسعار الذهب.

- قد يحل محل الدولار عملة جديدة.

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