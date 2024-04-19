هل يسبب الخبز البلدي زيادة الوزن؟.. الإجابة ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يربط الكثيرون بين الخبز البلدي وخطر زيادة الوزن، وهو من المعتقدات الشائعة، إلا أن الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أوضحت لـ"الخليج 365"، أنه لا يسبب زيادة الوزن حال تناوله باعتدال، ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى اكتساب الوزن لأنه يحتوي على سعرات حرارية.

خبز صحي للحفاظ على الوزن

وتابعت أنه يمكن تناول الخبز البلدي بكميات قليلة، كجزء من نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن، فهو خيار أفضل من الأنواع الأخرى.

فوائد الخبز البلدي

وأشارت إلى أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية وتشمل:

مصدر جيد للطاقة بفضل محتواه العالي من فيتامين ب 2.

كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك.

يؤدي استهلاكه إلى الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

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