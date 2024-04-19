هل أدوية الضغط تؤثر على القدرة الجنسية للرجل؟.. حسام موافي يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من مضاعفات دواء مرض الضغط المرتفع، مؤكدا على أنه يؤثر على الحالة الجنسية للرجل.

دواء الضغط يسبب مضاعفات جنسية وجسدية



قال "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "دواء الضغط له آثار جانبية، حيث إنه يؤثر على الحالة الجنسية للرجال، بالإضافة إلى تسببه في أعراض أخرى مثل الكحة، وتورم القدمين، والغثيان".

مرض الضغط.. قاتل صامت يهدد أعضاء الجسم



ولفت إلى، مرض الضغط من أخطر الأمراض المزمنة التي تهدد صحة الإنسان بشكل كبير إذا تُرك دون علاج، حيث يسبب مضاعفات خطيرة على أعضاء الجسم، مثل: المخ، والكلى، القلب، أطراف الأصابع.

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