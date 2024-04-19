ثقب مخفي في الثلاجة محمل بالأوساخ .. يدمر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعاني معظم النساء من ظهور رائحة كريهة أو خروج ماء من الثلاجة دون معرفة سبب ذلك، حيث يوجد ثقب داخلها لا يعرفه الكثير.

وبحسب صحيفة mirror البريطانية، وcookist، أن الثقب المخفي داخل الثلاجة، هو مسؤول عن الصرف، ويوجد في معظم الثلاجات الحديثة، في الجزء السفلي الخلفي، ويجهل البعض أن تنظيفه من الأمور الأساسية.

ما الذي يسبب انسداد ثقب الصرف؟

يمكن لبقايا الطعام أو الأوساخ المتراكمة أن تؤدي إلى انسداد هذا الثقب مما يؤدي إلى ظهور ماء في الثلاجة، بالإضافة إلى ظهور رائحة كريهة، يظن البعض أن هناك طعام فاسد داخل الثلاجة، ولكن انسداد هذا الثقب يكون السبب.

كيفية تسليك الصرف مرة أخرى؟

ضرورة التخلص من أي شيء يسد فتحة التصريف، ويمكن استخدام الماء الساخن لتنظيف خط الصرف المسدود.

كما يمكن استخدام الماء الساخن الممزوج بصودا الخبز، استخدمي ملعقة كبيرة منه مع حوالي 2 أو 3 أكواب من الماء الساخن.

ويجب أن تفعل ذلك عدة مرات في السنة لمنع تسرب مياه الثلاجة إلى الأرضية.

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