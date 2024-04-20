رد فعل غريب من امرأة تخون زوجها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تسلقت امرأة هندية أعلى عمود كهربائي في الشارع بعد أن اكتشف زوجها علاقتها برجل آخر.

وانتشر مقطع فيديو للحادث الذي وقع في مدينة جوراخبور الهندية، على نطاق واسع، وفقا لموقع "news18".

ويذكر أن المرأة البالغة من العمر 34 عاما متزوجة من "رام جوفيند" الذي يعمل عاملا، ولديها ثلاثة أطفال.

وكانت على علاقة مع رجل آخر من قرية مجاورة لمدة سبع سنوات دون علم زوجها، لكنه اكتشف الأمر وتشاجر معها، وطلبت الطلاق لكنه اعترض على الفكرة وخرج من المنزل، وبعد ذلك اتجهت إلى الشارع وتسلقت عمودا كهربائيا مليئا بالأسلاك، وكان هناك حشد كبير يراقبها.

ولم تهتم المرأة بهؤلاء الأشخاص، وظلت على العمود وأصرت على مطلبها.

وتدخلت الشرطة وبعد ساعات من المفاوضات سقطت المرأة على الأرض.

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