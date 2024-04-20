النساء أكثر عرضة للإصابة به.. ما هو مرض الروماتويد المناعي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام غير محتملة في المفاصل، الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، عدم القدرة على بذل أي مجهود بدني، أعراض تداهم البعض دون معرفة السبب ورائها، وفي بعض الأحيان يكون الأمر مرتبطًا بنقص فيتامين دال، لكن مع استمرار الأعراض ربما يدل ذلك على الإصابة بمرض الروماتويد المناعي.

ما هو مرض الروماتويد؟

الدكتورة هايدي سمير أستاذ الميكروبيولوجيا الطبيعة والمناعة بكلية طب حلوان، شرحت أنّ الروماتويد عبارة عن مرض مناعي، إذ يحدث خلل في جهاز المناعة ويبدأ في مهاجمة خلايا الجسم، ما يتسبب في الشعور بالتهاب وتورم المفاصل والآلام المستمرة بها.

وشرحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ الأمراض المناعية سببها غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أنّ العوامل الجينية لها دور كبير في الإصابة بـ«الروماتويد» فضلا عن التعرض للضغوط الشديدة، منوهة إلى أنّ المرأة أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال، موضحة أنّ هرمون الاستروجين قد يكون السبب في ظهور المرض.

أعراض مرض الروماتويد المناعي

وذكرت «هايدي» أنّ الأعراض تظهر في المفاصل الصغيرة كصوابع اليد والرجل، وتتمثل في حدوث التهاب شديد وتورم، وتصلب في حركة الصوابع يصاحبه آلام مبرحة وتورم في أحد أطراف الجسم، موضحة أنّ مرض «الروماتويد» يظهر في سن بين 30 و50 عامًا، ويجب الذهاب إلى الطبيب وعمل عدة تحاليل وأشاعات، وبعدها يبدأ العلاج الذي من الممكن أن يستمر العمر كله، ويعمل على تثبيط المناعة في جسم الإنسان.