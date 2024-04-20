توقعات مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق النادي الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب تي بي مازيمبي.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، على قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة" (كريم نيدفيد)

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشف خبير الأبراج محمد صبحي، فرص بعض اللاعبين في اللقاء والنتيجة المتوقعة.

وكشف "صبحي"، أن طاقة لاعبي الأهلي يغلبها الحماس والتركيز وأكثر سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن يغلب عليهم التوتر والقلق في بعض أوقات المباراة.

وعلى الجانب الآخر، توقع صبحي أن يكون فريق مازيمبي شرسا ويشكل ضغطا بشكل مبكر على الأهلي.

وأكد صبحي لـ الخليج 365، أن النتيجة المتوقعة في صالح فريق مازيمبي على حساب الأهلي.

وجاءت فرص بعض اللاعبين في اللقاء كالتالي:

1. مصطفى شوبير (حارس المرمى): برج الحوت

– قد يكون مترددًا في بعض اللحظات ويظهر تألقًا في بعض اللحظات ولكن قد تحدث أخطاء كارثية خلال المبارة.

2. محمد عبد المنعم (مدافع): برج الدلو –

قد يظهر أداءً قويًا ويكون على استعداد للدفاع بشراسة، يظهر تركيز وصلابة قوية ويكون في أفضل حالته.

3. محمد مجدي أفشة (لاعب وسط مهاجم): برج الحمل –

قد يكون متحمسًا للهجوم وتسجيل الأهداف، يأخذ خطوات فعالة خلال المبارة ويكون ذا تأثيرا قويا.

4. محمود كهربا (مهاجم): برج الحمل –

قد لا يحالفه الحظ اليوم، رغم حماسه المتوقع في اللقاء.

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