واقعة غريبة.. سيدة تذهب بجثة عمها إلى البنك لسبب لن تتخيله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، اصطحبت سيدة برازيلية جثة عمها المتوفى إلى أحد البنوك بسيارة أجرة، لاستغلاله في التوقيع على قرض باسمه لها، وظهر السائق وهو يساعدها في نقل الجثة من سيارته بعد تفريغ الكاميرات.

وبحسب ما ذكره موقع nypost، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ومجموعة صور، لسيدة تدعى إيريكا دي سوزا فييرا نونيس، وهي تأخذ جثة عمها الذي يدعى باولو روبرتو براجا، البالغ من العمر 68 عامًا، إلى أحد البنوك للتوقيع على مستند رئيسي للحصول على قرض بقيمة 3400 دولار لها، أي ما يعادل 165 ألف جنيه.

السيدة تنكر معرفتها بوفاة عمها

مظهر الرجل وهو فاقد الحركة والقدرة على التحدث، أثار شكوك الجميع، ما جعل أحد المارة يحاول التحدث معه لأنه لاحظ أنه لا يبدو بصحة جيدة، وخلال وجود السيدة في البنك ازدادت الشكوك حول المتوفى.

وسرعان ما اتصل الموجودون مع الشرطة، وتبين وفاة الرجل، ثم القبض على ابنة شقيقة، التي أنكرت معرفتها بوفاة عمها، وأنها علمت بخبر الوفاة مثل الجميع، وصدر قرار بتشريح الجثة للكشف عن موعد وسبب الوفاة.

وفاة الرجل في نفس يوم الواقعة

وجاءت نتائج التشريح، أن وفاة الرجل كانت بين الساعة 11:30 صباحا و2:30 ظهرا في اليوم نفسه الذي اصطحبته فيه السيدة إلى البنك، وتم تحديد سبب الوفاة على أنه استنشاق محتويات المعدة من الجهاز التنفسي وفشل القلب.

وقال رئيس الشرطة فابيو لويس إن الطريقة التي تجمّعت بها دماء الرجل داخل أوعيته تشير إلى أن براجا لم يمت جالسا وإنما مستلقيا، كما لا تزال اختبارات السموم في براغا معلقة، وتواجه نونيس الآن اتهامات بالسرقة عن طريق الاحتيال وتدنيس الجثة، وادعى محاميها أن المتهمة تعاني من مشاكل في الصحة العقلية وربما تعرضت لانهيار عقلي.

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