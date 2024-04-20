5 طرق مذهلة للتخلص من الناموس نهائيا في الصيف.. النتيجة مضمونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

انتشار الناموس من المشكلات المزعجة خلال فصل الصيف، خاصًة ليلًا، حيث تحرم لدغاته الكبار والأطفال من النوم براحة في المنزل، كما يؤدي لنقل الامراض بسبب نقل الدم من شخص لآخر، وذكر موقع hicare بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من الناموس نهائيًا.

استخدام المبيدات الحشرية الرذاذ

عادة يقضي المبيد الحشري المنزلي على الناموس والحشرات الطائرة بكفاءة عالية في المنزل، ويكون من الضروري استخدامه بحذر ورشه بعيدًا عن العيون والحيوانات الأليفة والأطفال الصغار.

وضع نباتات طاردة للناموس

يمكن استخدام نباتات طاردة للناموس والحشرات الطائرة داخل أو خارج المنزل، حيث تنبعث منها روائح مثيرة للاشمئزاز له وتجعله يفر من المكان الموجود به على الفور، ومن أشهر النباتات العدوة للناموس الريحان وإكليل الجبل والنعناع وعشب الليمون والقطيفة.

استخدم المصائد والصواعق

تسهم الصواعق والمصائد الكهربائية في قتل الناموس والبعوض بكل أنواعه بفاعلية كبيرة، لذا عليك البحث عن أدوات صيد الحشرات الأكثر فعالية والتي تأتي مع الأشعة فوق البنفسجية، و تجذب البعوض والحشرات الأخرى، وتعمل هذه إما على أن تصطادهم أو تقتلهم على الفور بلمسة واحدة.

الاستعانة بخدمة مكافحة الحشرات

الحجز مع شركة لمكافحة الحشرات، يسهم في القضاء على الناموس والبعوض بأنواعه، ولكن يجب التأكد من حجز خدمة تتمتع بخبرة غنية في مكافحة البعوض وتقدم خدمات مدعومة بالضمان.

اقرأ أيضا:

رد فعل غريب من امرأة تخون زوجها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

تأثيرات مفاجئة وصادمة لاقتران المشترى وأورانوس.. ما علاقته بأسعار الذهب والدولار؟

هل أدوية الضغط تؤثر على القدرة الجنسية للرجل؟.. حسام موافي يكشف

ضيف ثقيل على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية