تقوي القلب وتخفض الكوليسترول.. فاكهة تقضي على أمراض العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

المشمش فاكهة صيفية لذيذة غنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم بعدة طرق، وتتميز بمذاقها الحلو المنعش وألوانها الجذابة، وتتنوع أنواعها وأشكالها وألوانها.

ووفقا لموقع "the health"، يعتبر المشمش فاكهة مفيدة لصحة العظام لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

الكالسيوم: ضروري لبناء العظام والحفاظ على كثافتها.

الفوسفور: يساعد على امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام.

البوتاسيوم: يساعد على تنظيم توازن الحموضة في الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فيتامين ك: ضروري لتخثر الدم وتكوين العظام.

المغنيسيوم: يساعد على تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، ممّا يُقلل من خطر السقوط والكسور.

النحاس: يساعد على امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام.

البورون: ضروري لبناء العظام والحفاظ على كثافتها.

فوائد أخرى لفاكهة المشمش على الصحة

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين E، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، ومنع الإمساك.

يحافظ على صحة القلب

يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة الجهاز المناعي

غني بفيتامين C، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

يحافظ على صحة البشرة والشعر

غني بفيتامين أ، الذي يساعد على تحسين صحة البشرة والشعر.

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