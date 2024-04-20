5 مشروبات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مشروبات طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالجسم، لمنع أي مشكلات صحية.

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد خفض الكوليسترول الضار ورفع النافع.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عصير التوت أيضا غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

وأضافت أن ماء العسل يساعد على خفض الكوليسترول أيضا، بينما يحسن من صحة القلب.

بالإضافة إلى حليب الكركم، الذي يحتوي على مادة الكركمين وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على خفض الكوليسترول الضار.

وأكد على أن عصير الزنجبيل بالليمون يساعد على خفض الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ونصحت باتباع الأتي:

شرب الكثير من الماء.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

تقليل الدهون المشبعة.

الحفاظ على الوزن صحي.

اقرأ أيضا:

رد فعل غريب من امرأة تخون زوجها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

تأثيرات مفاجئة وصادمة لاقتران المشترى وأورانوس.. ما علاقته بأسعار الذهب والدولار؟

هل أدوية الضغط تؤثر على القدرة الجنسية للرجل؟.. حسام موافي يكشف

ضيف ثقيل على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية