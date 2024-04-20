وزنه 850 كليو فضة.. "سرير أثري" بقصر محمد علي يثير جدلا ويتصدر التريند (ما القصة؟) - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أثارت شائعة اختفاء سرير من الفضة بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وتصدرت قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اكتشاف أحد زوار المتحف عدم عرضه بالغرفة الشتوية في سرايا العرش.

وفي بث مباشر على الصفحة الرئيسية لموقع الخليج 365 على فيسبوك، لكشف الحقيقة رصدنا اللقطات الأولى للسرير الذي يزن حوالي 850 كيلو من الفضة بعد نقله لغرفة الترميم.

وردت آمال صديق مدير عام المتحف في تصريحات لـ الخليج 365 قائلة: "إن السرير الفضة موجود في القصر ولا صحة لشائعات اختفائه"، موضحة أنه جرى نقله إلى غرفة الترميم تمهيداً لعرضه في متحف خاص داخل القصر، يجري الإعداد له حالياً.

وأضافت أن السرير هو واحد من 4 أسرة لم يتبقَّ منها سوى هذا السرير، مستنكرة: "وزنه 850 هيختفي إزاي!".

وتابعت أن السرير يخص والدة الأمير محمد علي وسيتم تخصيص غرفة كاملة داخل المتحف الخاص لعرض مقتنياتها من لوحات زيتية أثرية ومجوهرات وأغراض خاصة".

وأضافت "آمال" مدير عام القصر، أن المتحف الخاص سوف يضم قطع نادرة متواجدة بالفعل في المخازن تشتمل مجوهرات العائلة المالكة، والبدلة الخاصة للأمير محمد علي، وقطع نادرة من أنتيكات اقتناها الأمير.

وعن موعد الافتتاح لم تفصح بموعد محدد، وذلك بسبب أعمال الترميم وتركيب الكاميرات والحواجز والدهانات، كما اتضح في البث المباشر الحصري لموقع الخليج 365 داخل المعرض الخاص.