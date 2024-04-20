3 علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الصعيد العالمي، تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية مشكلة كبيرة، حيث تمثل حوالي ربع جميع الوفيات

وأمراض القلب والأوعية الدموية، تشير إلى عدد من الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية، بحسب صحيفة express البريطانية.

وتشمل قصور القلب وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

الأعراض التي يجب البحث عنها

كما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما تمكنت من اكتشاف أعراض أمراض القلب بشكل أسرع، كلما تمكنت من طلب العلاج الذي تحتاجه بشكل أسرع.

بعض العلامات التحذيرية لمشاكل القلب والأوعية الدموية معروفة أكثر من غيرها، على سبيل المثال، يمكن أن تشمل: ألم الصدر وخفقان القلب وضيق التنفس.

ومع ذلك، هناك علامات أخرى أقل ظهورا ويمكن أن تظهر في بعض الأماكن غير المتوقعة.

وهناك نوعان من هذه العلامات التي يمكن أن تظهر في المعدة، وهذه هي الشعور بالمرض، وعسر الهضم أو آلام في المعدة.

وقال البروفيسور ديفيد نيوبي: "إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما تكون جالسًا ولا تفعل شيئًا وتشعر أيضًا بالمرض، فهذا هو الوقت المناسب لطلب سيارة إسعاف".

ويمكن أن يكون الألم الناتج عن عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في صدرك أو معدتك علامة على نوبة قلبية أو مشكلة قلبية ذات صلة.

وأضاف: "نظرًا لأن القلب والمريء [الممر بين الفم والمعدة] والمعدة كلها تقع بجوار بعضها البعض، فإن التحدي الذي يواجه الأشخاص والأطباء على حد سواء هو أن تشعر بالحرقان أو عسر الهضم، قد يكون من الصعب فصل الألم النوعي وألم القلب".

الأعراض الأخرى لمشكلات القلب هي:

ألم الصدر

الشعور بالتعرق

الألم في الساق أو الذراع

آلام الفك أو الظهر

إحساس بالاختناق

تورم الكاحلين

التعب الشديد

اضطراب نبضات القلب.

إذا شعرت بأي أعراض غير مفسرة، فيجب عليك الذهاب إلى طبيب.

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