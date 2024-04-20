محمد فؤاد بإطلالة أنيقة في حفل زفاف ابنه.. لن تتوقع سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل مساء أمس الجمعة المطرب محمد فؤاد بزفاف ابنه عبد الرحمن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر المطرب محمد فؤاد بإطلالتين، في بداية الحفل ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما الإطلالة الثانية أطل بجاكيت باللونين الأزرق والبيج، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.

وبالبحث وجدنا أن الجاكيت من تصميم دار Gucci، ويصل سعره إلى 2400 دولار، أي ما يعادل 115 ألف جنيه.

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