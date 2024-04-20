هل تحسد غيرك؟.. 8 تصرفات تكشف أن عينك تحسد دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يُقدم البعض على تصرفات من شأنها حسد الآخرين دون قصد، وتوجد مجموعة من الأعراض عادة تظهر على الأشخاص الذين يحسدون من حولهم، بحسب ما ذكره كل من موقعي linkedin وwebmd.

الحسد رد فعل بشري طبيعي نمر به في بعض الأحيان، لذا لا يجب الشعور بأي خجل أو انزعاج، ولكن عليك العمل لتقليل تلك النقاط إذا كنت تعاني منها، وتشمل ما يلي:

1- مقارنة ذاتك بالآخرين بصورة مستمرة والشعور بأن هناك شيئا ينقصك.

2- زيادة الشعور بالاستياء أو الحزن تجاه الآخرين الذين لديهم ما ترغب به.

3- الإفراط في الشعور بالمنافسة والسعي للتفوق على الآخرين بصورة مبالغ بها أكثر من التركيز على أهدفك.

4- الانخراط في النميمة أو نشر الشائعات لإسقاط الآخرين.

5- محاولة تخريب نجاح الآخرين و سعادتهم.

6- إظهار السلوك العدواني السلبي أو الإدلاء بملاحظات وضيعة بشكل مستمر.

7- الشعور بمشاعر الغضب أو العداء تجاه أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر نجاحًا أو حظا.

8- عدم القدرة على الاحتفال بإنجازات الآخرين بصدق.

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