لن تتوقع ما يفعله تناول القرنفل بقلبك ودماغك- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحتل القرنفل مكانة مرموقة في عالم التوابل، ليس فقط لنكهته المميزة، بل لفوائده الصحية المتعددة.

في السطور التالية، نكشف تأثير القرنفل على القلب والدماغ، وفقا لموقعي "indianexpress" و"pinkvilla".

تأثير القرنفل على صحة القلب

القرنفل غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

كما يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المعادن الأساسية، مثل المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والسيلينيوم، التي تلعب دورا حيويا في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تأثير القرنفل على صحة الدماغ

تلعب خصائصه المُسكنة في تخفيف ألم الصداع، وتحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب والقلق.

كما يؤدي محتواه العالي من مركب "الأوجينول" المضاد للأكسدة في محاربة الجذور الحرة والحفاظ على صحة خلايا الدماغ.

فوائد أخرى للقرنفل:

تعزز خصائص المركبات الطبيعية الموجودة في القرنفل صحة العظام والمفاصل.

القرنفل يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين، ما يجعل خيار جيد للأشخاص المصابين بالسكري.

يخفف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية، بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.

يتمتع القرنفل بخصائص مضادة للبكتيريا وللالتهابات، ما يساهم في تخفيف آلام الأسنان وتعزيز صحة الفم، والوقاية من آلام الأسنان وتورم اللثة.

تؤدي خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات دورا مهما في قتل البكتيريا والفطريات في الفم والحلق والأذنين والجلد.

تقليل عسر الهضم والانتفاخ، ومكافحة التهابات الجهاز الهضمي.

يوفر القرنفل حماية للكبد من خلال خصائصه الوقائية للكبد. فهو

يساعد أيضا على طرد السموم من الكبد، وذلك بفضل آثاره المضادة للأكسدة.

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