تخفض مستويات الكوليسترول.. 3 أطعمة تقلل دهون الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تراكم الدهون في الكبد، المعروف باسم مرض الكبد الدهني، مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد وفشله، ووفقا لحديث أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي لـ"الخليج 365"، توجد العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين صحة الكبد بشكل عام.

الشوفان

الشوفان مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على ربط الكوليسترول الضار في الأمعاء وإخراجه من الجسم، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو عامل خطر آخر لمرض الكبد الدهني.

البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء، مصدر ممتاز للألياف والبروتين، وكلاهما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الكبد، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من التلف.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين وظائف الكبد، كما أنها مصدر جيد للبروتين وفيتامين د.

نصائح طبية لاتباع نظام غذائي صحي

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

استبدل الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة، مثل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء.

تناول الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور، باعتدال.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة.

قلل من تناول السكريات المضافة والمشروبات السكرية.

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