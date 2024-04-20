بتسمع صوت تحريك أثاث وخطوات شخص في الليل؟- اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن سمعت أصوات تحريك الأثاث أو خطوات شخص يرتدي حذاءا

في منزلك أثناء نومك؟، تُثير هذه الأصوات الغامضة القلق والخوف لدى الكثير.

الأصوات أثناء النوم: فسيولوجية طبيعية وليست مرضية

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضح أن الأصوات التي يشعر بها العديد من الأشخاص أثناء الخلود إلى النوم، ظاهرة فسيولوجية طبيعية وليست مرضية.

القلق يُحفز الهلوسة السمعية

وتابع القلق والخوف من شيء ما أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في حدوث الهلوسة السمعية والبصرية، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب.

تأثير مشاهدة أفلام الرعب

لفت استشاري الطب النفسي إلى تسبب مشاهدة فيلم رعب قبل النوم مباشرة، أن يري الشخص نفسه داخل أحداث الفيلم، ويتفاعل مع الشخصيات ويواجه نفس المواقف المخيفة، ما يؤدي إلى التوتر، وهذه الأعراض لا تستدعي القلق، هذا أمر طبيعي.

عوامل أخرى للهلوسة السمعية

وأكد "فرويز" أن هذه الظاهرة ليست مرضا في حد ذاتها، بل حالة فسيولوجية طبيعية ناتجة عن عدة عوامل، أبرزها الإجهاد البدني، الضغوطات النفسية نتيجة مشكلات الأسرة، مشاهدة أي محتوى مرعب.

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