أطعمة تعالج القولون العصبي.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة غوتنبرغ بالسويد، أن هناك نوعين من الأنظمة الغذائية يساهمان في علاج متلازمة القولون العصبي بشكل أفضل من الأدوية.

وصمم أحد الأنظمة الغذائية منخفض في السكريات والكربوهيدرات الموجودة في منتجات الألبان والقمح وبعض الفواكه والخضراوات، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

أما النظام الغذائي الثاني يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكنه منخفض في جميع أنواع الكربوهيدرات الأخرى (السكر والنشا).

وفي الدراسة أدى كلا النظامين الغذائيين إلى تحسين الأعراض بشكل أفضل من الأدوية بعد 4 أسابيع.

وشارك في الدراسة 300 شخص مصاب بالقولون العصبي، طلب منهم استخدام أحد الأساليب الـ3: تناول الأدوية حسب الحاجة لأعراضهم، أو اعتماد أي من النظامين الغذائيين.

وبعد شهر، أبلغ 76% من المجموعة منخفضة السكريات عن انخفاض كبير في أعراضهم، مقارنة بـ71% من الذين اتبعوا نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات غنياً بالألياف، و58% في مجموعة العلاج الطبي.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى المشكلات المحتملة في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والغني بالألياف هي أن الأشخاص في هذه المجموعة شهدوا ارتفاعا طفيفا في مستويات الكوليسترول في الدم.

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