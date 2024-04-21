نوع طعام يحارب السرطان ويؤخر الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف أن ما نأكله يؤثر على صحة الجسم وأعضائه، وقد يكون لبعض الأطعمة تأثير فعال في تحسين الصحة ومحاربة الشيخوخة والأمراض.

وقالت العالمة ورئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة، سفيتلانا تروفيموفا: "الكركم يساهم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر، وذلك بفضل احتوائه خصائصه المضادة للسرطان، ومادة الكركمين النشطة بيولوجيا، كما إنه يساعد على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين وإبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، وفقا لصحيفة "فيستي".

وتابعت: "الكركمين لا يقمع الخلايا السرطانية في الجسم فحسب، بل يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة".

وأضافت تروفيموفا: "العوامل الوراثية تؤثر على صحتنا بنسبة 30-40% فقط، أما النسبة الباقية تتأثر بعدة عوامل منها نمط الحياة والنشاط البدني، وكذلك يلعب الغذاء دورا مهما للغاية في هذا الأمر.

وأوضحت: "مادة الكركمين الموجودة في الكركم لها تأثيرات عديدة على صحة الجسم، فهي تساعد على التخفيف من الالتهابات مثل التهابات المفاصل، كما تحسن صحة القلب وتمنع تخثر الدم، وتساعد في تسريع عملية تعافي الجروح".

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