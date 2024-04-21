يضر قلبك ويرفع الكوليسترول.. احذر استخدام هذا النوع من الزيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زيت النخيل نباتي صالح للأكل، يستخرج من ثمرة نخيل الزيت، واسمه العلمي Elaeis guineensis.

أين يوجد؟

ويوجد زيت النخيل في ما يقرب من 50% من المنتجات المعبأة التي نجدها في محلات السوبر ماركت، كل شيء بدءًا من البيتزا والكعك والشوكولاتة ومزيل العرق والشامبو ومعجون الأسنان وأحمر الشفاه، لكن هل تعرف تأثيره على القلب؟.

تأثيره على القلب

وبحسب موقع Healthline المعني بالصحة، فإن زيت النخيل الطبيعي وغير المعالج بالحرارة لا يضر بصحة القلب، ولكن عند معالجته بالحرارة قد يشكل خطرا كبيرا على الصحة عامة والقلب خاصة.

وحال تعرض زيت النخيل للحرارة عن طريق القلي به أكثر من مرة، فإنه يكتسب نسبة عالية من الدهون المشبعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة القلب خاصة عند تناولها بكميات زائدة.

مخاطر الدهون المشبعة

ومن المعروف أن الدهون المشبعة ترفع مستويات الكوليسترول السيء (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تأثير زيت النخيل المعالج

زيت النخيل المعالج، يحتوي أيضا على حمض البالمتيك الذي قد يعزز الالتهاب مسببا خللا في بطانة الأوعية الدموية، ما يساهم في تراكم الترسبات الضارة "الكوليسترول" في الشرايين.

كما أنه يحتوى على 50% من الدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، خاصة إذا تم استخدامه بشكل منتظم لفترات طويلة.

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