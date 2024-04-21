6 أطعمة تفسد أعضاء الجسم.. لن تتخيل تأثيرها على الدماغ والعيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تؤثر الأطعمة والأنظمة الغذائية المختلفة على العديد من العمليات الفسيولوجية المختلفة في الجسم، مثل إنتاج الطاقة وإصلاح الخلايا التالفة والأعضاء، فتناول الأكلات غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والدهون، تسبب الإصابة بالالتهابات وضعف المناعة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتوجد 6 أطعمة تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية وأعضاء الجسم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تأثير رقائق البطاطس على الدماغ

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون الضارة، ما قد يؤثر سلبا على صحة الدماغ، ويسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم والتهاب وتلف خلايا الدماغ، وألزهايمر وفقدان الذاكرة وضعف الإدراك والتركيز وقلة الطاقة والإجهاد التأكسدي.

النودلز والعيون

النودلز سريعة التحضير لا تحتوي على العناصر الغذائية أو الفيتامينات التي تسهم في صحة العين، ولكنها غنية بالدهون غير الصحية والصوديوم، لذا فإن تناولها بانتظام يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وضعف العين.

الشوكولاتة بالحليب والبشرة

تحتوي الشوكولاتة بالحليب على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات ومشكلات الجلد وارتفاع مستوى الأنسولين وحب الشباب والشيخوخة المبكرة.

زيت النخيل والقلب

يحتوي زيت النخيل على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأحماض الدهنية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، وأيضا ينتج عن تسخينه مادة "الجليسيدول" المسرطنة.

المشروبات الغازية والعظام

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك الذي يتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم والسكر ومادة الكافيين، وبمرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى ضعف العظام والالتهابات.

الحبوب السكرية والهضم

الحبوب السكرية تعطل عملية الهضم وحركة وتوازن بكتيريا الأمعاء وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومشكلات الجهاز الهضمي والانتفاخ والإمساك، وذلك بفضل محتواها القليل من الألياف وكونها غنية بالسكر.

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