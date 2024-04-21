أطعمة وأكلات لا تتناولها صباحا.. تدمر صحة الكلى وتضر الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

وجبة الإفطار مهمة لصحة الجسم حتى يستطيع القيام بمهامه، ورغم أهميتها فإن بعض الأطعمة تناولها صباحًا قد يكون تأثيرها عكسيا وتضر صحة الجسم، خاصةً الكلى والدماغ، وفقا لما جاء في موقعي Eat This، و WebMd.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على دهون مضافة وأملاح، ومواد حافظة تناولها صباحًا يضر صحة الدماغ والكلى، لأن الصوديوم يرفع من خطر تكون حصوات الكلى، كما أن تناولها صباحًا يؤدي إلى الإصابة بالتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

السكريات

تؤدي الكلى دورًا مهما في تصفية السكر بالدم، لذا تناولها صباحًا بكميات كبيرة يجعل الكلى تبذل مجهودًا أكبر في عملها، ما يزيد من خطر الإصابة بتليف الكلى.

الأطعمة المملحة

تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ما يتسبب في إرهاق الكلى، لأنها تبذل مجهودا كبيرا في محاولة للاحتفاظ بالماء لتقليل الملح في مجرى الدم.

كما أن زيادة الأملاح تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يزيد من خطر السكتات الدماغية، بالإضافة إلى حدوث خلل في تدفق الدم، ويعرض صحة الدماغ للخطر.

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