احذر شرب كوب من الشاي بعد تناول 4 أطعمة.. تأثيرات غير متوقعة تحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يربط محبو الشاي تناوله عادة بالوجبات ليشربوه بعدها مباشرةً، دون معرفة أن لذلك تأثير على الصحة سلبي، إذ يؤثر الشاي على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية ويقلل الاستفادة منها.

ووفقا لما ذكره موقع indiahealth، توجد مجموعة من الأطعمة التي يفضل تجنب الشاي بعد تناولها.

الأطعمة التي تحتوي على دقيق

يدخل الدقيق كمكون أساسي في الكثير من الأطعمة، ومنها المخبوزات، وتناول الشاي بعدها يزيد من الآثار الجانبية على صحتك، التي تظهر في الجهاز الهضمي، وينتج عنه الإصابة بالإمساك والحموضة.

الأطعمة الغنية بالحديد

تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، مثل السبانخ، يمكن لتناول الشاي الذي يحتوي على مركبات العفص والأكسالات أن تمنع امتصاص الحديد، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.

الليمون

تناول الأطعمة الغنية بالليمون، أو عصر الليمون على الشاي، قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم، لأن الحمضيات مع مركبات الشاي، ينتج عنهما عدم شعور بالراحة في المعدة، بالإضافة إلى الإصابة بالانتفاخ.

الأطعمة التي تحتوي على كركم

يفضل تجنب شرب الشاي مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكركم، لأن العناصر الكيميائية الموجودة في الشاي والكركم يمكن أن تضر الجهاز الهضمي، ويمكن أن تسبب ارتجاعًا حمضيًا، وزيادة الأعراض المزعجة مثل ألم البطن، والإسهال أو الإمساك.

الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

يحتوي الشاي على مركب التانين الذي يمنع امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى تتمكن الأعضاء من القيام بوظائفها دون خلل، لذا يكون من الأفضل الانتظار ساعتين بعد تناول هذه الوجبات لتوفير فرصة للجسم أن يمتص العناصر الغذائية التي يحتاجها.

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