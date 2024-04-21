5 خضروات تحارب مرض السكري والقلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الالتهاب هو القاتل الصامت، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن يؤدي الالتهاب المستمر منخفض الدرجة (يسمى أيضًا الالتهاب المزمن) إلى بعض الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.

لكن الخبر السار هو أنه يمكنك مكافحة الالتهاب من خلال نظامك الغذائي، ويعد دمج المزيد من الخضروات المضادة للالتهابات أحد أفضل الطرق، بحسب eatthis.

ويمكن لتناول هذه الخضروات في شهر رمضان على مائدة الإفطار محاربة هذا "القاتل الصامت".

تعتبر الخضروات ضرورية لتقليل الالتهاب لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، والتي تشير الدراسات إلى أنها مفيدة في تقليل الالتهاب المزمن.

تساعد هذه العناصر الغذائية على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة، وهما مسببان شائعان يمكن أن يؤديا إلى الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول الخضار يمكن أن يعزز صحة الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف، يمكن أن يساعد ميكروبيوم الأمعاء المتوازن والمتنوع في تقوية جهاز المناعة لديك وتقليل الالتهاب .

السبانخ

السبانخ غنية بالفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، والتي تساعد في مكافحة الالتهاب، إن محتواها العالي من الألياف يدعم أيضًا صحة الجهاز الهضمي وقد يساعد في إدارة الوزن.

الكرنب

وفقًا لدراسة أجريت عام 2023، يمكن أن يساعد الكرنب في منع الالتهاب الناجم عن الأمعاء وتعزيز صحة الأمعاء، إنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل مضادات الأكسدة والمعادن والألياف والفيتامينات A وC وK، والتي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء وتقلل الالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه العالي من الكالسيوم يدعم صحة العظام وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة هشاشة العظام.

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا للسولفورافان، وهو مضاد للأكسدة له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، كما أنه غني بالفيتامينات C وK والألياف، والتي تظهر الدراسات أنها يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين مقاومة الأنسولين.

البروكلي يدعم عمليات إزالة السموم في الجسم، كما أن وفرة الألياف فيه تعزز الشبع وتساعد في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

الفلفل

الفلفل الحلو (ويسمى أيضًا الفليفلة) غني بالفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض التنكسية، ودعم وظيفة المناعة.

الطماطم

غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات، يرتبط بتقليل الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتواها العالي من البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ويدعم صحة القلب.

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