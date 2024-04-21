طريقة عمل كيك الأطفال بأشكال مختلفة زي المحلات.. وصفات سهلة واقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الأطفال من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الأمهات لإعدادها لأطفالها، لمذاقها الشهي والطيب وشكلها المٌتميز، كما تتعدد طرق تقديمها وإعدادها داخل المنزل بوصفات سهلة، ودائمًا ما تريد ربات المنازل أن تتفنن في إعدادها بأكثر من وصفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الدبدوب وصفات سهلة واقتصادية في متناول الجميع.

طريقة عمل كيك الأطفال

نقدمها لكم على خُطى الشيف غادة التلي على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

بيض.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زيت نباتي.

كوبان دقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ثلاثة أكواب شوكولاتة مذابة.

كوب كاكاو بودرة.

كوب كريمة شانتيه.

ربع كوب حبوب شوكولاتة.

طريقة كيك الدبدوب

لتحضير الكيك، ضعي في وعاء البيض والسكر والفانيليا والزيت النباتي.

اخفقي المكونات السابقة حتى تتجانس ثم ضيفي الدقيق والملح.

ضعي البيكنج باودر وأعيدي خفق جميع المكونات معًا.

حتى يصبح لديكِ عجينة كيك شبه سائلة اسكبي الكيك في قالب يشبه الدبدوب.

أدخليها الفرن حتى ينضج.

اخرجي القالب من الفرن وضعي الشوكولاتة المٌذابة.

رشي عليها بودرة الكاكاو بشكل كامل.

اصّنعي فم الدبدوب باستخدام الكريم شانتيه.

حددي بحبوب الشوكولاتة الأنف والأذن.

ادخلي كيك الدبدوب بعد تزّيينه إلى الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة عمل كب كيك للأطفال

علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

عجينة السكر الملونة.

ملعقتين ماء.

كريمة زبد.

دقيق.

رشة ملح.

كوب سكر.

خطوات التحضير

اخفقي المكونات السابقة حتى تتجانس ثم ضيفي الدقيق والملح.

باستخدام كيس الحلواني زيني الكب كيك بكريمة الزبد.

اصنعي شكل الدبدوب من عجينة السكر.

ضعيها في قالب الدبدوب والصقيها على بعضها.

الصقي الوجه الآخر للدبدوب على وجه الكب كيك.

ضعيها في الفرن لمدة 180 درجة.

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كيك الأطفال بطرق سهلة

بحسب موقع «JUST FOOD»:

المكوّنات

ثلاثة بيضات.

كوب سكر.

كوب زيت.

ملعقة باكينج باودر.

ربع ملعقة بيكربونات الصودا.

ملعقة فانيليا.

عصير برتقال.

معلقتين زبدة.

شيكولاتة مذابة.

طريقة التحضير: