مفاجأة.. ماذا يفعل الخوخ في مستويات السكر والكوليسترول بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخوخ من الفواكه الصيفية المُنعشة التي تُعرف بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة.

في هذا التقرير، نوضح تأثير الخوخ على مستويات السكر والكوليسترول في الجسم، وفقا لما ورد في موقعي " livestrong" و"WebMD".

تأثير تناول الخوخ في مستويات السكر

يتمتع الخوخ بمؤشر منخفض جلايسيمي بسبب محتواها من الفركتوز، ما يعني أنه لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

تساهم الألياف الموجود في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

تأثير تناول الخوخ في مستويات الكوليسترول الضار

تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على خفض ضغط الدم عن طريق السماح للجسم بالتخلص من الصوديوم الزائد وتخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، وبالتالي خفض مستويات الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى للخوخ

منخفض السعرات الحرارية والدهون، وغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة به من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

يحتوي أيضا على نسبة وفيرة من فيتامين سي، الذي يحتاجه الجسم أيضًا لمحاربة الالتهابات.

فيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الخوخ، والذي يساعد أيضا تقوية جهاز المناعة.

إضافة إلى، مصدرا جيدا لفيتامينات A وC وE؛ اللوتين وزياكسانثين، النحاس؛ والزنك.

تعزيز صحة الجلد، وحماية البشرة من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

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