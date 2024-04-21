عروس تثير الجدل وتقبل قدم زوجها ليلة زفافهما ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة مثيرة للجدل، انتشر فيديو متداول يظهر عروسا تقبل قدم زوجها ليلة زفافهما.

وجاء ذلك الأمر تعبيرا عن فرحة العروس الشديدة بعد الزواج من حبيبها.

وفي الفيديو تظهر العروس وهي مرتدية فستان الزفاف، وتقبل قدم زوجها ليلة زفافهما وأمام المعازيم تعبيرا عن فرحتها، بعد تحقيق حلمها بالزواج بحبيبها.

وانتقد معلقون على الفيديو تصرف العروس، مؤكدين أنها بالغت في فرحتها وأنه لا يجوز فعل مثل هذه التصرفات.

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