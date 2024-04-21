صور أغرب من الخيال.. حكاية قرية تعيد جثث الموتى من القبور إلى منازلهم كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مرتفعات جنوب سولاويزي بإندونيسيا، يمارس شعب توراجا طقوسًا جنائزية فريدة وقديمة تتجاوز الحدود بين الحياة والموت.

تتضمن هذه الطقوس المعروفة بـ"مراسم تنظيف الجثث" استخراج جثث أقاربهم المتوفين، غالبًا بعد سنوات من دفنهم، لتكريمهم والعناية بهم كما لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة، بحسب timesofindia.

في معتقدات توراجا، لا يُنظر إلى الموت على أنه رحيل نهائي عن الحياة، بل على أنه رحلة يبدأها المتوفى، ويشار إلى الموتى باسم "مكولا"، أي "الشخص المريض"، ويتم معاملتهم بنفس الاحترام والرعاية التي يعامل بها الأحياء.

وفي شهر أغسطس من كل عام، تتجمع العائلات لأداء الطقوس، والتي تتزامن مع نهاية موسم الحصاد، يتم حمل الجثث بعناية وإجراء تنظيف شامل لإزالة أي "أوساخ"، ثم يُلبسون ثيابًا جديدة، ويتم ترتيب قبورهم.

تتعلق الطقوس بالأحياء بقدر ما تتعلق بالأموات، إنها توفر وقتًا للعائلات للالتقاء معًا وتذكر أسلافهم ونقل القصص والتقاليد إلى الأجيال الشابة، بحسب معتقدات القرية.

ويعد حفل المعنين تعبيرًا حيًا عن الهوية الثقافية للتوراجا وعلاقتهم العميقة بأسلافهم، وقد اجتذبت هذه الممارسة اهتمامًا عالميًا، حيث جذبت السياح لمشاهدة المنظر الاستثنائي لشعب توراجان وهم يحتضنون أحبائهم المتوفين، في حين أن البعض قد يجد هذه الطقوس مروعة، إلا أنها بالنسبة للتوراجا هي تأكيد على الترابط بين الحياة والموت.

تخدم طقوس المعنين أيضًا غرضًا عمليًا، يعيش التوراجا في منطقة جبلية حيث يمكن أن تكون التربة صخرية وغير مستقرة، ومن خلال استخراج الجثث بشكل دوري، يمكن للعائلات التأكد من الحفاظ على رفات أحبائهم وحمايتهم من العوامل الجوية.

وعلى الرغم من أصولها القديمة، فقد تكيفت هذه الطقوس مع العصر الحديث، لقد احتضن التوراجا الاهتمام بثقافتهم، وأصبحت فرصة لمشاركة تقاليدهم مع العالم.

ومع ذلك، فإنهم يظلون يقظين في الحفاظ على كرامة الحفل، والتأكد من أنه يظل بمثابة تكريم محترم لأسلافهم.

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