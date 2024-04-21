مفاجأة.. كيف يؤثر تناول البطيخ على مستويات السكر في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية المُنعشة، لما يتمتع به من مذاق لذيذ وقدرة عالية على الترطيب، إلا أن بعض مرضى السكري يخشون تناوله خوفا من تأثيره على مستويات السكر في الدم.

وزوفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"health"، لا يُشكل البطيخ خطرا على مرضى السكري لأنه غني بالماء، ويحتوي على نسبة منخفضة من السكر في الدم، لذا لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر بالدم.

مرضى السكري يُمكنهم تناول البطيخ باعتدال

مرضى السكري يُمكنهم تناول البطيخ ضمن نظام غذائي غني بالدهون الصحية والألياف والبروتين، هذا المزيج من العناصر الغذائية يساعد الشخص على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وإبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

ويجب الحرص على استهلاكه بكميات معتدلة، مع مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناوله، واستشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية المناسبة.

تحذير من شرب عصير البطيخ لمرضى السكري

وفي السياق ذاته، لا يوصى بشرب عصير البطيخ، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر التي تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم.

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