أسهل طريقة لعمل سلطة البامية في المنزل.. وصفة جديدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البامية من الوجبات المٌفضلة لدى الشعب المصري، خاصة في موسم حصادها، إذ تحرص الأمهات على تحضيرها بوصفات مٌختلفة ومنها سلطة البامية التي تحتوي على فوائد عديدة، وتحمي الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل سلطة البامية في المنزل.

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل سلطة البامية في المنزل، على خطى الشيف سارة جميل في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة والتي منها:

المقادير

بامية صغيرة الحجم

جزر مبشور

2 فص ثوم

عصير ليمون

خل بلسمي

زيت زيتون

بصل أحمر مفروم

طماطم مفرومة

ملح وفلفل

طريقة التحضير

في البداية يتم فرم الثوم ثم يضاف الملح والفلفل، وزيت الزيتون وعصير الليمون.

بعد ذلك يتم إضافة البصل والخل البلسمي.

يضاف الطماطم ثم تضاف البامية المسلوقة.

تقلب جيدا المكونات جيدا ثم يضاف الجزر، وتخلط كل المكونات وتقدم.

طريقة عمل البامية بالصلصة في المنزل

المقادير

كيلو بامية

ثمرة بصل

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة كزبرة خضراء

طماطم

فلفل حار

ملح وفلفل

رشة بهارات

مرقة

3 ملعقة كبيرة ليمون

التقلية

ملعقة كبيرة زبدة

4 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

خطوات التحضير