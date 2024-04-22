"لو عايز تشتري بطيخة حمرة ومرملة".. 6 أسرار عليك معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول فصل الصيف، يزداد الإقبال على شراء البطيخ كونه من الفواكه المنعشة والغنية بالماء و الفيتامينات، لكن، يواجه البعض صعوبة عند اختيار بطيخ ناضج وذا مذاق لذيذ.

ووفقا لموقعي"cbsnews" و"india"، هناك 5 أسرار سحرية لضمان شراء بطيخة حلوة وناضجة:

اللون

لضمان حصولك على بطيخة ذات مذاق حلو، ينصح باختيار ثمرة تتميز بقشرة خضراء داكنة وخطوط واضحة.

علامات النضج

ينصح باختيار البطيخ ذي الشكل الموحد والمظهر المتناسق، فالمخالفات في الشكل أو الحجم تشير إلى عدم نضج الثمر، ما يؤثر بالسلب على مذاقها وملمسها.

اختبار الصوت

طريقة أخرى للعثور على البطيخ الناضج، وهي النقر برفق على قشرة البطيخ، إذا سمعت صوتا رنان عميق يدل على نضجها، بينما يشير الصوت الخافت إلى نضجها أكثر من اللازم أو عدم نضجها بشكل كاف.

العيوب

تأكد من عدم وجود أي تشققات أو ثقوب أو كدمات على البطيخ.

اختبار الوزن

كلما زاد ثقل البطيخة، دلّ ذلك على احتوائها على كمية أكبر من الماء والعصير، ما يعني نضجها بشكل مثالي.

بقع الحقل

ابحث عن بقعة صفراء كبيرة على أحد جوانب البطيخ، حيث تشير إلى نضج الثمرة بشكل متساو.

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