60 ساعة لعب.. نيجيري يحطم الرقم القياسي لأطول مباراة شطرنج

محمد اسماعيل - القاهرة - لعب بطل نيجيري في الشطرنج 60 ساعة متواصلة، خلال مباراة أقيمت بـ"تايمز سكوير" في نيويورك، ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق في موسوعة جينيس لـ "أطول ماراثون شطرنج".

لعب توندي أوناكويا (29 عاماً) ضد بطل الشطرنج الأمريكي شون مارتينيز، التزاماً بإرشادات موسوعة جينيس، التي تلتزم المتنافسين باللعب بشكل متواصل لأطول فترة ممكنة، بحسب صحيفة واشنطن تايمز.

وبعد انتهاء المباراة، استطاع أوناكويا كسر الرقم القياسي السابق في جينيس، والبالغ 56 ساعة و9 دقائق، الذي حققه النرويجي هالفارد هوغ عام 2018.

وينتظر أوناكويا تعليق جينيس العلني على رقمه الجديد، الذي قد يستغرق بعض الأسابيع، حتى يتم توثيقه بشكل رسمي.