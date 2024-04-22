الامارات | أنهى حياتها وهي نائمة بـ 4 رصاصات .. والد "تيك توكر" عراقية شهيرة متهم بقتلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما أعلن عن مقتل"التيك توكر" العراقية فيروز آزاد بعدة رصاصات أثناء نومها داخل شقتها جنوب شرقي أربيل بإقليم كردستان العراق، أعلن امس الأحد عن ضبط والدها وعدد من أقاربها بتهمة قتلها.

وفي التفاصيل قام عدد من أقارب الشابة ذات العشرين عاماً باقتحام منزلها، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها، ما أدى إلى وفاتها في الحال يوم الأربعاء.

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جثمان القتيلة، أثناء نقلها من منزلها، وسط حالة من الصدمة والغضب.

وكانت التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث، حيث إن والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي "سناب شات، و تيك توك"، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين.

وكان حساب "حقوق النساء العراقيات" نشر يوم الأربعاء، أن فيروز آزاد، إحدى الشخصيات المؤثرة على تطبيق تيك توك، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، قُـتلت بشكل مأساوي على يد والدها وشقيقها.

كما قال الحساب "في العام الماضي، نجت من الموت بأعجوبة عندما قام اثنان من الشخصيات المؤثرة المعروفة على TikTok بدفعها من فوق أحد المباني في وقت متأخر من الليل، لكنها نجت من الحادث المروع. ويُزعم أن والدها تراجع عن شكوى الشرطة ضد الجناة مقابل 50 ألف دولار".

يشار إلى أن فيروز آزاد كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً "تيك توك"، و"سناب شات"، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية.