3 مكونات طبيعية لاستعادة لمعان «الستانلس ستيل» في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُضفي الستانلس ستيل لمسة أنيقة على أي مطبخ، لكن مع مرور الوقت، قد يفقد بريقه ويصبح باهتًا ومليئًا بالخدوش والبقع وينطفئ لمعانه، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة لاستعادة لمعانه وإعادته إلى حالته الأصلية.

وبحسب ما ذكر موقع «house beautiful» العالمي، يمكنك استعادة لمعان الستانلس ستيل ببعض المكونات الموجودة في مطبخك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الكركديه

ومن خلال الكركديه يمكنك تلميع كل الأدوات الستانلس ستيل في المطبخ سواء كانت الأواني أو حتى سطح البوتاجاز، وحتى تحصلي على نتيجة فعالة، يجب تنظيف كل الأدوات أولاً بالماء والصابون والفرك بالليفة جيدًا ثم يُلمع بالكركديه المغلي ثم يُمسح بفوطة نظيفة.

قشر البرتقال

ويمكنك الاستعانة أيضًا بقشر البرتقال لإزالة بقع المياه وتلميع الصنابير والأواني الستانلس ستيل وكذلك الأجهزة والفضيات، وللحصول على نتيجة مرضية، افركي هذه الأغراض بالقشر مباشرة واعصريه عليها وسيتضح الفرق.

الخل والصودا

ويمكنك استخدام الخل للتنظيف العميق للأواني الستانلس من الداخل، سواء كان خلًا أبيضًا أو أي خل آخر، ويجري وضع كمية مناسبة من الخل في الأواني أو الترمس، ثم دوري الخل جيدًا بداخلها لفترة حتى يصل إلى ل الجوانب.

وبعد التأكد من وصول الخل إلى الجوانب كافة، احضري وعاءً وضعي فيه الخل ثم صبي نحو ربع كوب ثم ضعي عليه صودا الخبز، ولابد من الحذر جيدًا في أثناء تحضير هذه الخطوة لأن الخليط سينتج فورانًا وفقاعات، بعدها يُرج الخليط في الأواني لمدة دقيقة للسماح بتغطيته الأواني من الداخل بالكامل وتنظيف كل البقع بها ومن ثم تشطف بالماء الساخن.

وللبقع العنيدة يمكنك ترك الخليط داخل الأواني لمدة ساعة أو أكثر قبل الشطف، أما عند تنظيف الأواني الكبيرة يمكنك استخدام دلو كبير بدلاً من الأواني لخلط المكونات، ولتعقيم الأواني يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الخليط.