هذا ما يحدث لعظامك عند تناول طبق من الفول يوميا- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار، حيث يحرص الكثير على تناوله بصفة يومية، وإلى جانب مذاقه اللذيذ وفوائده الغذائية المتعددة، يمكن أن يقدم الفول فوائد صحية هائلة لعظامك.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أوضحت لـ"الخليج 365"، أن الفول من البقوليات الغنية بنسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد على بناء عظام قوية ومنع هشاشة العظام.

كما يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تُسهم في تقليل الالتهاب وتحسين صحة المفاصل.

بالإضافة إلى، زيادة كثافة المعادن في العظام.

وأيضا مصدر غني بالبروتين، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات والحفاظ عليها، ما يُدعم العظام ويمنع الإصابة بالكسور.

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

المكونات

½ كيلو فول جاف.

بصل.

طماطم.

عصير ليمون.

معلقة صغيره كركم.

½ كوب عدس أصفر.

ملح حسب الرغبة.

الطريقة:

تنظيف الفول جيدا من الشوائب وغسله بالماء، وفقا لموقع "cookpad".

نقع الفول في المساء لمدة 12 ساعة، وطهيه في اليوم التالي.

بعد 12 ساعة، يُصفي الفول من الماء وغسله مرة أخرى.

ضعي الفول في الدماسة مع العدس الأصفر والطماطم والبصل المقطعين إلى شرائح، ثم ضيفي عصير الليمون وقشر الليمون والكركم والملح حسب الرغبة، على نار هادئة لمدة 6-8 ساعات، مع إضافة الماء المغلي من حين لآخر إذا لزم الأمر.

إذا لم تكن لديك دماسة، غلفي غطاء الحلة بورق الفويل لمنع دخول الهواء قدر الإمكان.

اقرأ أيضا:

6 أطعمة تفسد أعضاء الجسم.. لن تتخيل تأثيرها على الدماغ والعيون

عدوك في أكلك.. 7 مكونات تدمر الكبد دون أن تدري

علامات تكشف فساد البطيخ.. لو ظهرت ارميه على الفور

مضاعفات مرعبة لارتفاع ضغط الدم لدى النساء.. قد يؤدي للإصابة بسرطان خطير

تسبب سرطان القولون وأمراض القلب.. طبيب يكشف عن أخطر 5 أطعمة