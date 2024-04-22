ترفع السكر وتزيد الوزن.. احذر تناول هذه الفاكهة على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز فاكهة جيدة تحتوي على فيتامين C وB6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ولكن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المخاطر الصحية، خاصة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يعيق عمل القلب

تناول الموز على معدة فارغة يمكن أن يعيق عمل القلب واضطراب التوازن بين المغنيسيوم والكالسيوم في الدم، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع "thehealthsite".

ارتفاع نسبة السكر في الدم

الموز مليء بالسكر، لذا فقد يؤدي تناوله إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ومن ثم الشعور بالتعب والصداع.

اضطراب المعدة

الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي ترتبط بحمض المعدة وتبطئ عملية الهضم وتسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

قلة امتصاص الحديد

الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يتداخل مع امتصاص الحديد، وهذا مهم للمرضى الذين يعانون من نقص الحديد.

الحموضة

يؤدي تناول الموز في البداية إلى زيادة سريعة في الطاقة، ولكن بعد قليل يسبب الشعور بالإرهاق والتعب والحموضة.

زيادة الوزن

يحتوي الموز على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا فإن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

عملية التمثيل الغذائي

يؤثر أيضا على معدل التمثيل الغذائي في الجسم والجهاز الهضمي، مما يسبب الانتفاخ والغازات وألم المعدة.

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