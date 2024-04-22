قد يصل الأمر للوفاة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يتسبب المصعد الكهربائي ،"الأسانسير"، في حوادث تصل للوفاة إذا علق شخص ما بداخله، ولم يعرف كيف يتصرف بشكل صحيح.

ومع عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، في الآونة الأخيرة، قد يجد الشخص نفسه "محبوسا" داخل المصعد عند انقطاع الكهرباء، لكن هل تعرف ما يجب فعله حال علقت داخل "الأسانسير"؟.

كف تنقذ نفسك؟

يقول علي سيد، فني مساعد بإحدى شركات المصاعد، إن الشخص الذي يعلق في الأسانسير يمكن أن يتم إنقاذه عن طريق " كنترول الطوارئ".

وأضاف الفني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنترول الطوارئ مهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي، إذ يتم تحريك الكابينة لأقرب دور في المنشأة، ما يجعل الشخص العالق داخل الأسانسير يخرج بأمان".

طريقة يدوية

وتابع: "هناك طريقة يدوية عن طريق غرفة المكنة بيتم فتح الفرامل عن طريق تارة لونها أصفر تسمى الحدافة، أو دولاب الموازنة".

نصائح مهمة

وبحسب bbc، إذا علق شخص ما في المصعد عليه الالتزام بهذه الأمور:

الحفاظ على هدوء الأعصاب

تشغيل الضوء من هاتفك لرؤية الأزرار

إذ كانت الأزرار معلقة في المصعد فلا تضغط عليها في آن واحد

اضغط على زر الطوارئ

حاول طرق الباب للفت انتباه المارين إلى وجودك

حاول الاتصال بخدمة الطوارئ أو الشرطة من هاتفك

خلال البقاء في المصعد اجلس في خلف كابينة المصعد بعيدا عن الأبواب

لا تحاول فتح الأبواب بقوة

إذا تحرك المصعد من جديد لا تحاول القفز لأن ذلك قد يؤدي إلى هبوط الأسانسير فجأة وحدوث إصابات خطيرة قد تؤدي للوفاة

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