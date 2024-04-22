عدو جسمك.. مكون أساسي في وجباتك يدمر المريء دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الثوم من المكونات الغذائية الشائعة التي تُعرف بفوائدها الصحية المتعددة، ولكن، يُشكل خطرا على صحة المريء.

تأثير الثوم على صحة المريء

وفقا لموقعي "healthline" و"mayoclinic"، يحتوي الثوم على مركبات تسبب تهيجا للمريء، مثل الأليسين والكبريت، ما يسبب حرقة المعدة.

كما يسبب استهلاكه تدفق عصارة المعدة إلى الحلق وارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، وهي عبارة عن مجموعة من العضلات الموجودة في الطرف السفلي من المريء.

إضافة إلى، يُزيد تناول الثوم نيئا أو إضافته إلى الوجبات أعراض أمراض المريء، مثل الارتجاع المريئي أو قرحة المعدة.

أعراض ارتجاع المريء

الشعور بالحرقان في الصدر بعد تناول الطعام أو أثناء الاستلقاء.

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.

صعوبة في البلع.

وجود كتلة في الحلق.

إذا كنت تعاني من الارتجاع الحمضي أثناء الليل، تواجه أيضا ما يلي:

السعال المستمر.

التهاب الحبال الصوتية.

وهناك 10 أطعمة أخرى تؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء، وتشمل:

طعام حار.

الفلفل الأسود.

البصل الخام.

الشوكولاتة.

الحمضيات.

القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

النعناع.

الطماطم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا شعرت بألم في الصدر، خاصة إذا كان مصحوبا بضيق في التنفس أو ألم في الفك أو الذراع، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

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