علامة في الحلق تكشف الإصابة بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينصح خبراء بتوخي الحذر بشأن علامة خطر محتملة لمرض فتاك يمكن بسهولة الخلط بينه وبين شيء أقل خطورة.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، حذر خبراء الصحة من أن ظهور أعراض مؤلمة في الحلق يمكن أن يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان شائع، وهو سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين.

إن أعراض سرطان الغدد الليمفاوية ليست معروفة جيدًا مثل الأشكال الأخرى من المرض.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)ا ، فإن سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين يتطور في الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والغدد المنتشرة في جميع أنحاء الجسم.

ولذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا للمرض تؤثر عادةً على الغدد الليمفاوية، بما في ذلك الرقبة أو الفخذ أو الإبط، ويمكن أن تتورم هذه العقد في حالة وجود السرطان.

ويحدث هذا بسبب تجمع نوع معين من خلايا الدم البيضاء، المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية، في العقدة الليمفاوية، في بعض الحالات، قد تكون علامة الإنذار المبكر أيضًا هي التهاب الحلق.

لكن موقع هيلث لاين الطبي يوضح أن هذا يعتمد على "مكان بدء السرطان".

وتضيف مجلة Medical News Today أن التهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة صحية "خطيرة"، مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

ومع ذلك، يمكن بسهولة استبعاد التهاب الحلق كعرض من أعراض شيء مثل البرد أو الأنفلونزا.

كان هذا هو الحال بالنسبة لجرايم ستيرلينغ البالغ من العمر 62 عامًا، من مدينة دنفرملاين في اسكتلندا، والذي عانى لأول مرة من التهاب في الحلق في عام 2020 ولم يفكر في الأمر.

لم يكن الأمر كذلك حتى تطور الأمر إلى كتلة في حلقه، حيث طلب الأب لثلاثة أطفال المشورة من طبيب.

كما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد، تبين أن هذا هو تضخم العقدة الليمفاوية الناجم عن سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين.

وقال: "بصراحة لم أفكر في صحتي لأنني كنت لا أزال بخير وبصحة جيدة، لكنني استيقظت وأنا مصاب بالتهاب في الحلق".

وتم اكتشاف سرطان جرايم في وقت مبكر بما فيه الكفاية وبعد ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي وزرع الخلايا الجذعية تم إعلان شفائه من السرطان.

في حين أن التهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية هي علامات تحذيرية للمرض، تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأن هذه لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض لأن هذه الغدد "غالبًا ما تنتفخ كرد فعل للعدوى".

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى لسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين ما يلي:

تعرق ليلي

فقدان الوزن غير المقصود

ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى)

ضيق التنفس

حكة مستمرة في الجلد في جميع أنحاء الجسم.

وتعتمد الأعراض الأخرى على مكان وجود الغدد الليمفاوية المتضخمة في الجسم (على سبيل المثال، تورم اللوزتين، أو وجود كتلة في البطن، أو الطفح الجلدي).

لدى عدد قليل من الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية خلايا غير طبيعية في نخاع العظام عند تشخيصهم.

قد يؤدي هذا إلى:

التعب المستمر أو التعب

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

النزيف الزائد، مثل نزيف الأنف والدورة الشهرية الغزيرة وبقع الدم تحت الجلد.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه يجب عليك زيارة طبيب إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كنت تعاني من تورم الغدد الذي لا يختفي بعد ستة أسابيع.

وتضيف الهيئة: "على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، فمن الأفضل فحصها".

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