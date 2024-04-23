كيف تحقّق حياة أسرية ناجحة؟.. 9 نصائح للزوجين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع كثرة ضغوطات الحياة وتقلباتها، يُعاني الزوجان من مشكلات وأزمات كثيرة تظهر بينهما، فتعكر صفو الأسرة وتؤثّر على سعادة أفرادها بالكامل، ولأنّ هذه المشكلات من الأمور الطبيعية والمتوقّعة حدوثها في أيّ أسرة، فنستعرض في هذا التقرير عدّة نصائح من شأنها مساعدة الزوجين على تقليل هذه الأزمات واحتوائها عند وقوعها.

حياة أسرية سعيدة وناجحة

وقدم الدكتور طارق إلياس، خبير الموارد البشرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح التي يمكن للزوجين اتباعها في تعاملهما معًا لعيش حياة أسرية سعيدة وناجحة، بِما ينعكس بالإيجاب على الأسرة، وهي:

9 نصائح للزوجين خلال تعاملهما معا

دعم مشاعر الحب؛ لكونها ركيزة أساسية في الحياة الزوجية، تعزز الراحة والسعادة بين الشريكين.

الاستقلال عن الأهل، واحترام خصوصية الحياة الزوجية، مع استشارة الأهل في المواقف الصعبة فقط.

مراعاة مشاعر الشريك، والتعاطف معه والتعبير عن الحب من خلال المجاملات والدعابات اللطيفة.

تجنب الكذب أو إخفاء الحقائق، مهما كانت صعبة، للحفاظ على الثقة المتبادلة.

دعم هوايات شريك الحياة وعدم التقليل من أهميتها، طالما لا تُسبب مشاكل.