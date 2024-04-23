5 نصائح لتحسين صحة الأمعاء في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للجفاف، ما يؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي.

فيما يلي، 5 نصائح لتحسين صحة الأمعاء وتنظيم حركات الأمعاء خلال فصل الصيف، بحسب موقع "Health Shots".

التركيز على الألياف:

الألياف من المغذيات الكبيرة التي تساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، ما يُنظم حركات الأمعاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف، الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

تناول البروبيوتيك:

البروبيوتيك هي بكتيريا حية تساعد على توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يُحسّن عملية الهضم، ويمكن تناولها لتخفيف الإسهال، والإمساك، وآلام المعدة.

تشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، والكفير، والكيمتشي، واللبن، والمخلل، والكومبوتشا.

تجنب الكافيين:

يسبب الاستهلاك المفرط للكافيين تهيج بطانة الأمعاء وتعطل عملية الهضم.

شرب كميات كافية من الماء:

الترطيب ضروري لصحة الجهاز الهضمي، حيث يعمل على تكسير الطعام وهضمه، ما يُليّن البراز ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى شرب الماء، يمكن تناول الأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

تناول الكركم:

الكركم من التوابل المضادة للالتهابات التي تُفيد صحة الأمعاء، حيث يحتوي على الكركمين الذي يقلل الالتهاب في الأمعاء ويُخفف أعراض حالات مثل متلازمة القولون العصبي.

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