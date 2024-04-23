5 فوائد مذهلة تدفعك لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - بذور الشيا كنزا غذائيا غنيا بالنباتيين، حيث تُقدم لهم فوائد صحية متعددة تعزز صحة العضلات والبشرة.

ووفقًا لموقع "Times of India"، إليك 5 أسباب تجعل بذور الشيا تستحق مكانة بارزة في نظامك الغذائي

مصدر غني بالبروتين:

على الرغم من صغر حجمها، تتميز بذور الشيا بمحتوى بروتين عال، ما يجعلها مصدرا نباتيا ممتازا لبناء العضلات وإصلاحها.

غنية بأحماض أوميجا-3:

تحتوي هذه البذور على أحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تساهم في تقليل الالتهاب، وتقوية العضلات، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها.

غنية بالألياف:

كما أنها مصدرا غنيا بالألياف، ما يساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي دعم الصحة العامة والرفاهية.

البروتين:

تحتوي أيضا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ما يجعلها مصدرا للبروتين الضروري لنمو العضلات وإصلاحها.

غنية بمضادة الأكسدة:

تتميز بذور الشيا بكونها غنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة، وتُقلل من الإجهاد التأكسدي، وتُحافظ على صحة البشرة وشبابها.

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