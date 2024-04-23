ماذا يحدث للكلى عند تناول كميات قليلة من المياه في الطقس الحار؟.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص التي لا تتناول ما يكفي من الماء دون تركيز، ويجهلون مخاطر ذلك على صحة الكلىفي فصل الصيف.

وبحسب ما ذكره موقع kidneyhealth، إليك مخاطر عدم تناول ما يكفي الماء على صحة الكلى.

1- عدم قدرة الكلى التي يساعدها الماء على التخلص من النفايات الموجودة في الدم من خلال عملية التبول.

2- إعاقة فتح الأوعية الدموية بسبب قلة الماء في الجسم، وبالتالي يحدث خلل في حركة الدم الذي يتحرك عبر الأوعية الدموية لنقل العناصر الغذائية إلى الكلى.

3- الإصابة بالجفاف الشديد، وذلك لأن الماء يساهم في ترطيب الجسم والأعضاء الداخلية، ويمكن أن ينتج عن الجفاف تلف الكلى.

4- زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وحصوات الكلى التي تتكون نتيجة لزيادة الأملاح في الجسم، وعدم تناول ما يكفي من الماء لا يقضي على الأملاح الزائدة في الجسم.

5- قلة تناول الماء تعيق قدرة الماء على تحليل الأدوية المستخدمة لعلاج عدوى المسالك البولية، كما يساعد الماء أيضًا على إنتاج المزيد من البول لطرد الجراثيم التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى.

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