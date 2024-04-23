علامة غريبة على الجلد تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض السكري هو حالة خطيرة وعادة ما تستمر مدى الحياة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير.

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب مرض السكري من النوع الأول، وهو ما أكسبه لقب "القاتل الصامت"، إلا أنه غالبًا ما يرتبط بين مرضى النوع الثاني بعوامل مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، إضافة إلى عامل الوراثة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكما هو الحال مع أي حالة أو مرض، كلما لاحظت أعراض مرض السكري بشكل أسرع، كلما تمكنت من طلب المساعدة الطبية بشكل أسرع، وبعض هذه الأمور أكثر شهرة ووضوحا من غيرها.

ومع ذلك، حذر أحد الخبراء من أن العلامات الأخرى يمكن أن تكون "خفية"، وفقًا للدكتور ماكسيمز موكانز، جراح السمنة في مركز Weight Loss Riga ، ببريطانيا، فإن أحد المؤشرات التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها لاحتمال الإصابة بمرض السكري هو التغيرات في الجلد .

وقال: "يمكن أن توفر هذه أدلة حول صحة الشخص الأيضية، قد لا يدرك الكثير من الناس أن بعض الحالات الجلدية يمكن ربطها بمشاكل كامنة مثل مقاومة الأنسولين، وهي السمة المميزة لمرض السكري."

وأشار الدكتور موكانز إلى أن أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بهذه الحالات هو اسمرار الجلد في مناطق معينة، خاصة حول الرقبة والإبطين والفخذ.

وتشير هذه الحالة، المعروفة باسم الشواك الأسود، في كثير من الأحيان إلى مقاومة الأنسولين ويمكن أن تحدث قبل تطور مرض السكري.

وأوضح الدكتور موكانز أن "الشواك الأسود ليس مجرد مصدر قلق، بل هو علامة خطر محتملة لخلل التمثيل الغذائي الأساسي".

"يجب على أي شخص يلاحظ مثل هذه التغييرات في بشرته أن يفكر في استشارة أخصائي لإجراء مزيد من التقييم، إن تجاهل هذه العلامات قد يكون سببا في انتشار القاتل الصامت."

تنص هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا على أن هذه البقع الداكنة من الجلد يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى:

السمنة

الحالات التي تؤثر على مستويات الهرمونات – مثل متلازمة كوشينج، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو قصور الغدة الدرقية

تناول بعض الأدوية، بما في ذلك المنشطات أو العلاجات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل

نادرًا، السرطان – عادةً سرطان المعدة

وبصرف النظر عن التغيرات الجلدية، أدرج الدكتور موكانز العديد من العلامات التحذيرية الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري أو ما قبله.

كثرة التبول

زيادة العطش والذهاب المتكرر إلى الحمام يمكن أن يشير إلى مرض السكري، حيث تعمل الكلى لوقت إضافي لتصفية الجلوكوز الزائد من الدم.

فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة

التغيرات المفاجئة في الوزن، على الرغم من عدم وجود تغييرات كبيرة في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، يمكن أن تشير إلى مشاكل التمثيل الغذائي الأساسية المرتبطة بمرض السكري.

التعب والضعف

قد يكون التعب المستمر، حتى بعد الراحة الكافية، نتيجة لتقلب مستويات السكر في الدم ما يؤثر على مستويات الطاقة في الجسم.

عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يسبب مرض السكري تغيرات في شكل عدسة العين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المفاجئ الذي قد يتحسن مع التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يضعف مرض السكري قدرة الجسم على شفاء الجروح والإصابات، يمكن أن يكون بطء شفاء الجروح أو الكدمات أو الالتهابات، خاصة في القدمين، علامة تحذيرية على ضعف تدفق الدم وتلف الأعصاب المرتبط بهذه الحالة.

وأكد الدكتور موكانز على أهمية الكشف المبكر والتدخل في إدارة حالات ما قبل السكري ومرض السكري.

وأضاف: "إن التعرف على هذه العلامات التحذيرية وطلب الرعاية الطبية السريعة يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير ويقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

"إن الوقاية والتدخل المبكر أمران أساسيان في مكافحة مرض السكري.

"من خلال الاهتمام بهذه العلامات التحذيرية وتبني عادات صحية، يمكن للناس السيطرة على صحتهم الأيضية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري".

إذا كنت تعاني من أي أعراض لمرض السكري، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.